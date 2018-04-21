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Глава МИДЕИ и посол США обсудили политический диалог и помощь Молдове
// фото: moldpres.md
11:01, 21 Apr 2018
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Аспекты двустороннего политического диалога и помощь США в процессе реформ в нашей стране обсуждались на встрече министра иностранных дел и европейской интеграции Тудора Ульяновского с послом США Джеймсом Петтитом.

Как сообщает Молдпрес, глава МИДЕИ подчеркнул активный двусторонний политический диалог между Молдовой и Соединенными Штатами Америки и имеющиеся возможности для его углубления в последующий период. В этой связи глава внешнеполитического ведомства подтвердил заинтересованность в укреплении молдавско-американского сотрудничества, в том числе многопланового.

Собеседники оценили достижения в области предупреждения и борьбы с торговлей людьми в РМ, отметив взаимную заинтересованность в усилении молдавско-американского диалога по этому вопросу. Тудор Ульяновский рассказал об основных результатах состоявшегося в МИДЕИ заседания Национальной комиссии по борьбе с торговлей людьми.

В ходе диалога глава молдавской дипломатии высоко оценил техническую помощь, оказываемую нашей стране американскими властями через Агентство США по международному развитию.




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