Глава МИДЕИ и посол США обсудили политический диалог и помощь Молдове

Аспекты двустороннего политического диалога и помощь США в процессе реформ в нашей стране обсуждались на встрече министра иностранных дел и европейской интеграции Тудора Ульяновского с послом США Джеймсом Петтитом.

Как сообщает Молдпрес, глава МИДЕИ подчеркнул активный двусторонний политический диалог между Молдовой и Соединенными Штатами Америки и имеющиеся возможности для его углубления в последующий период. В этой связи глава внешнеполитического ведомства подтвердил заинтересованность в укреплении молдавско-американского сотрудничества, в том числе многопланового.

Собеседники оценили достижения в области предупреждения и борьбы с торговлей людьми в РМ, отметив взаимную заинтересованность в усилении молдавско-американского диалога по этому вопросу. Тудор Ульяновский рассказал об основных результатах состоявшегося в МИДЕИ заседания Национальной комиссии по борьбе с торговлей людьми.

В ходе диалога глава молдавской дипломатии высоко оценил техническую помощь, оказываемую нашей стране американскими властями через Агентство США по международному развитию.