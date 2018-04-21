От сухой погоды, установившейся в последние недели на территории Молдовы, страдают сельскохозяйственные производители, которые не могут проводить полевые работы. Опасность представляют также заморозки и град, сообщил глава управления Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василе Шарбан.
По словам специалиста, в довольно сложной ситуации оказались земледельцы, практикующие традиционное сельское хозяйство. «Мы перешли из зимы прямо в лето, и слой влаги, накопленный от обильных снегопадов, испарился. В результате почва стала твердой, что делает невозможным обработку полей и земли традиционными методами», - пояснил Шарбан для Молдпрес.
В то же время он сказал, что ситуация легче у производителей, которые пошли на консервативное земледелие и будут использовать комбинированное оборудование. «Такие технологии позволяют более глубокое проникновение семени в почву, борозда оптимально покрывает семена, давая им необходимые условия для прорастания», - уточнил специалист.
В этот период не только засуха вызывает головную боль у фермеров. «Существует опасность заморозков или града. Изменение климата значительно повлияло на естественный цикл. Но заморозки в конце апреля – начале мая становятся катастрофическими для сельскохозяйственных производителей, особенно в секторе плодоводства. Фруктовые деревья уже расцвели, процесс вегетации практически завершен, а в случае температуры 2-3 градуса ниже нуля, урожай этого года может полностью погибнуть», - подчеркнул он.
В случае града ситуация лучше. «Принятые министерством меры позволили, например, в прошлом году защитить около 90% сельскохозяйственных угодий. В этом году мы планируем запустить еще 11 точек противоградовой защиты, в частности в районах Кэушень и Штефан Водэ, где самые большие риски возникновения града», - сказал представитель сельскохозяйственного ведомства.
«Изменение климата последних лет свидетельствует о все более серьезных проблемах, в таком случае должны быть найдены правильные ответы. Сейчас существует оборудование практически для любой ситуации – и печи против поздних заморозков, и усовершенствованные методы борьбы с градом. Нужны инвестиции, если речь идет о серьезном агробизнесе, тогда он будет прибыльным», - сказал Василе Шарбан, пояснив, что в настоящее время, профильное министерство разрабатывает проекты и ищет возможности, чтобы помочь фермерам справиться с природными рисками.
Согласно прогнозу метеорологов, во вторник, 24 апреля, по всей стране пройдут дожди, местами и в среду на севере Молдовы.
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md