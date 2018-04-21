Умерла актриса из фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина

Известная актриса, народная артистка России Нина Дорошина скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на официальной странице театра "Современник" в Facebook.

Артистка скончалась у себя дома от остановки сердца. О дне и времени прощания будет объявлено позже, отмечает РИА Новости.

Ранее "Пятый канал" сообщил, что накануне Дорошина жаловалась на проблемы с сердцем и вызывала скорую помощь, однако от госпитализации отказалась. Журналистам актриса сообщила, что чувствует себя нормально.

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Лосиноостровске (теперь территория Москвы). В 1956 году окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, через два года дебютировала на сцене театра "Современник".

Наибольшую известность ей принесла роль Надежды из фильма Владимира Меньшова "Любовь и голуби".