Оманская полиция не сочла смерть Avicii подозрительной

Полиция оманского города Маскат не нашла следов преступления в смерти популярного шведского артиста, музыкального продюсера, диджея Avicii (Тима Берглинга) и поэтому никого не подозревает. Об этом сообщает телевидение SVT.

"У нас имеется вся информация, мы знаем, что произошло, но мы не передаем эту информацию в СМИ", — сказал телевидению представитель полиции, знакомый с делом, передает РИА Новости. В пятницу стало известно, что Авичи скончался во время пребывания в Омане в городе Маскат.

Авичи родился в 1989 году. Профессиональная карьера артиста началась 2006 году. Он прославился в 2010 году благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". По данным журнала Forbes, в 2013 году музыкант входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира. Дебютный альбом Авичи выпустил в 2013 году и в него вошла ставшая потом всемирно известной песня "Wake me up". В 2016 году артист сообщил, что прекращает концертные выступления и поездки, но пообещал продолжать заниматься музыкой.

Сообщения о смерти артиста шокировали многих в Швеции. Соболезнования выразили многие известные в стране музыканты и политики, а также принц Карл Филип и его супруга принцесса София, премьер-министр Стефан Лёвен.