В Индии одобрили смертную казнь за изнасилование девочек младше 12 лет

Правительство Индии в субботу подписало указ о введении смертной казни за групповое изнасилование девочек младше 12 лет, сообщает газета Economic Times.

Данный указ является поправкой к закону о защите детей от сексуального насилия (POCSO). Минимальным наказанием за изнасилование девочек до 12 лет теперь станет 20-летний тюремный срок либо пожизненное заключение. За групповое изнасилование девочек младше 12 лет вводится пожизненное заключение или смертная казнь.

Поправка также подразумевает увеличение минимальных сроков за изнасилование женщин и девочек-подростков. Так, минимальный срок за изнасилование женщины составит теперь десять лет вместо семи, за изнасилование девочек до 16 лет — от 20 лет до пожизненного срока вместо десяти лет.