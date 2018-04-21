В марте выросло число выданных в Молдове кредитов

19 тысяч кредитов выдали молдавские банки в марте этого года. Количество займов превысило февральский показатель на 3700.

По данным Национального банка, больше всего выдано потребительских кредитов - больше пяти тысяч на общую сумму свыше четырех миллионов леев. Число ипотечных займов было немного ниже, чем в феврале.



Коммерческие кредиты на подъеме. В марте их сумма превысила 9 миллиардов леев. Но самый большой рост отмечен в сельскохозяйственном кредитовании - таких займов оформили почти вдвое больше, чем в феврале.



Общая сумма займов по итогам марта достигла 32 миллиардов леев.