Китайские военные провели учения в Тихом океане

Группа военных кораблей во главе с первым китайским авианосцем "Ляонин" провела в пятницу учения в западной части Тихого океана восточнее пролива Баши, передаёт Центральное телевидение Китая.

В ходе учений военные корабли и сопровождавшие их самолёты боевой авиации, в частности палубные истребители J-15, провели комплексные маневры по отражению атаки условного противника и по наступлению.

Как сообщает телеканал, авианосная группа ВМС Китая впервые развернула комплексные учения по наступлению и обороне в акватории западной части Тихого океана, передает РИА Новости.