В Барнауле простились с детьми, погибшими с отцом при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Церемония прощания со школьниками, погибшими во время пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", прошла в Барнауле, сообщает в субботу официальный сайт правительства региона.

Двое школьников из Барнаула – мальчик и девочка — на весенних каникулах отправились в Кемерово к своему отцу. В тот самый день, 25 марта, они пошли в кинотеатр торгового центра "Зимняя вишня". Дети и их отец погибли при пожаре.

"Жители столицы Алтайского края пришли с цветами и траурными венками, чтобы выразить соболезнования, поддержать родных и близких. На траурной церемонии побывал губернатор Александр Карлин, глава администрации Барнаула Сергей Дугин и представители органов власти региона и города", — говорится в сообщении.

Проститься с детьми и их отцом пришли не только родные и близкие, но и сотни неравнодушных жителей краевой столицы. Брата и сестру похоронили на кладбище в селе Бельмесево. Их отца — на Новомихайловском кладбище в Барнауле.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет, отмечает РИА Новости.