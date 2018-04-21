Объявлен тендер на строительство объездной в Комрате: ее построят к 2021 году

Объездную дорогу в Комрате построят к 2021 году. Контракт с подрядчиком подпишут в июле, тогда же составят финальную смету. Тендер уже объявлен.

"На предварительном этапе отобрали 16 компаний. 26 апреля начнем прием предложений и проведём оценку. Пока весь поток транспорта проходит по городским улицам. Объездная дорога позволит их разгрузить", - рассказал замдиректора Госадминистрации дорог Сергей Полищук.



Особенно жители Комрата жалуются на большегрузные автомобили, следующие Джурджулештский порт. Из-за этого в городе шумно и пыльно, а в домах на обочинах дорог трескаются стены.

Длина комратской объездной дороги составит 19 километров. Построят ее на средства Европейского банка реконструкции и развития и Евроинвестбанка.



