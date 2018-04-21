Мексиканская полиция нашла похищенный кубок УЕФА

В Мексике правоохранительные органы оперативно обнаружили похищенный кубок Лиги Европы УЕФА весом 15 кг. Об этом сообщает генеральной прокуратуры мексиканского штата Гуанахауто в Twitter.

Кубок был похищен из автомобиля в городе Леон-де-лос-Альдама, передает korrespondent.net.

По данным СМИ, трофей был доставлен в Мексику для показа одной из компаний, спонсирующих турнир.

В УЕФА утверждают, что в Мексике похитили оригинальный кубок Лиги Европы, а не копию, которую передают клубам, выигравшим турнир.