После кандидата Партии «ДА» кандидат Усатого в Бельцах тоже подхватила идею цветочного ковра Сильвии Раду

Идею цветочного ковра, реализованную в столице Сильвией Раду и раскритикованную представителями оппозиционных партий, подхватили эти же представители в разных районах страны. На этот раз примэрия Глодян под руководством Стелы Онуцу от «Нашей партии» хвастается подобным ковром.

В публикации на Фэйсбуке примэрия этого населенного пункта сообщила, что начала работы по посадке цветов и «нарисовала традиционные молдавские ковры». ”Запасной” кандидат «Нашей партии» в Бельцах Елена Грицко распространила это в соцсетях. Напомним, ранее цветочный ковер в сквере Кафедрального собора Кишинева вдохновил и кандидата от Партии «ДА» на должность мэра Бельц Арину Спэтару. Она выставила перед зданием примэрии более 300 горшков с цветами. - Я решила сделать такой подарок всем гражданам, чтобы у них на губах появилась улыбка. Мне это удалось, все чиновники примэрии улыбаются, они удивлены, - заявила Арина Спэтару.

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