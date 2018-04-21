Число пострадавших во время урагана в Москве выросло до 12, один ребенок погиб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.
"Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям", — написал он.
По данным департамента здравоохранения Москвы, из-за урагана пострадали 17 человек, 14 госпитализированы. Состояние двоих оценивается как тяжелое, остальные в удовлетворительном состоянии и состоянии средней тяжести. Среди пострадавших трое детей.
В результате непогоды повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий разгула стихии, пишет РИА Новости
Москву в субботу накрыл ураган. Погода после 16 часов резко ухудшилась: над городом нависли темные облака, начались порывы ветра, затем пошли дожди, местами ливни. В отдельных районах прошла гроза.
Как уточнили в центре "Фобос", штормовая погода продержится в столице до воскресенья. "То, что прошло сейчас, — это только первая тема, "разминка". Такая погода будет идти волнами — то утихать, то снова усиливаться. Но самый сильный ветер и ливни у нас пройдут в ночь на воскресенье", — рассказал РИА Новости специалист центра Евгений Тишковец.
МЧС предупредило о предстоящем резком понижении температуры воздуха в Москве — до плюс одного градуса.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Исключительно плодотворный рабочий день. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md