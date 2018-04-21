В Москве бушует ураган: погибли два человека

Число пострадавших во время урагана в Москве выросло до 12, один ребенок погиб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

"Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям", — написал он.

По данным департамента здравоохранения Москвы, из-за урагана пострадали 17 человек, 14 госпитализированы. Состояние двоих оценивается как тяжелое, остальные в удовлетворительном состоянии и состоянии средней тяжести. Среди пострадавших трое детей.

В результате непогоды повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий разгула стихии, пишет РИА Новости

Москву в субботу накрыл ураган. Погода после 16 часов резко ухудшилась: над городом нависли темные облака, начались порывы ветра, затем пошли дожди, местами ливни. В отдельных районах прошла гроза.

Как уточнили в центре "Фобос", штормовая погода продержится в столице до воскресенья. "То, что прошло сейчас, — это только первая тема, "разминка". Такая погода будет идти волнами — то утихать, то снова усиливаться. Но самый сильный ветер и ливни у нас пройдут в ночь на воскресенье", — рассказал РИА Новости специалист центра Евгений Тишковец.

МЧС предупредило о предстоящем резком понижении температуры воздуха в Москве — до плюс одного градуса.





