Злоумышленники устроили погром в офисе Apă-Canal Chişinău. ФОТО

В департамент обслуживания Apă-Canal Chişinău рано утром пробрались злоумышленники. По словам директора предприятия, они разбили окно и взломали двери в нескольких кабинетах, переворошив содержимое сейфов и шкафов. При этом ничего ценного не взяли. Найти преступников рассчитывают с помощь записей камер наблюдения.

"Видны силуэты двух человек. Это точно мужчины примерно 40 лет. Ценные вещи, например компьютеры, они не взяли. Что им было нужно, неизвестно", - cказала директор Apă-Canal Chişinău Вероника Херца.



Сотрудники департамента, приехавшие утром на работу, тоже говорят, что ничего не пропало. Только в кабинетах беспорядок.



Охранники заявили полиции, что ничего подозрительного не видели и не слышали. Открыто уголовное дело.



"Следователи должны изъять записи камер видеонаблюдения, чтобы установить личности взломщиков", - cообщила пресс-секретарь муниципальной полиции Наталья Стати.







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