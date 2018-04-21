В Кишиневе построят первые подземные платформы для сбора отходов

500 платформ для сбора мусора переоборудуют в ходе программы, которую финансирует Государственный экологический фонд. Бюджет проекта - 25 миллионов леев, и завершить его планируют к концу года. Мусорных контейнеров у входов во дворы и подъездов многоэтажек не останется.

В некоторых районах площадки уже переоборудовали. Контейнеры поставили на асфальтированные площадки под крышу. Жильцы говорят, что во дворах стало чище.



А еще в Кишиневе построят первые подземные платформы для сбора отходов. Коммунальщики руководствовались опытом крупных европейских городов.



"Те же контейнеры на тысячу сто литров, только с подъемно-спусковой системой. А полные контейнеры поднимает система, связанная со спецмашиной", - сказал глава отдела муниципального управления ЖКХ Василе Эфрос.



Ранее исполняющая обязанности столичного мэра Сильвия Раду распорядилась проверить на соответствие санитарным нормам все площади для сбора отходов. В нескольких случаях контейнеры перенесли подальше от жилых домов, дорог и детских садов.





