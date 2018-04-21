Эксперты ОЗХО приехали на место предполагаемой химатаки в Сирии

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в субботу приехали к месту предполагаемого применения химического оружия в сирийской Думе, сообщили в организации.

Они намерены собрать образцы и материалы и направить их в лаборатории, чтобы установить, что в точности произошло в Думе, пишет ВВС.

Первой о приезде инспекторов в Думу, которая в настоящее время находится под котролем сирийского правительства, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Ожидаем от инспекторов организации максимально беспристрастного расследования всех обстоятельств произошедшего в городе Дума и скорейшего представления объективного доклада", - заявила она.

Активисты сирийской оппозиции, спасатели и медицинские работники утверждают, что в результате применения сирийским режимом химического оружия 7 апреля погибли более 40 человек.

Официальный Дамаск заявляет, что данные о химической атаке в Восточной Гуте были сфабрикованы. На этом же настаивает и командование российских сил, ведущих военную операцию в Сирии.

Международное сообщество обвиняет в применении химического оружия правительственные войска Сирии. 14 апреля в ответ на это США вместе с Францией и Британией нанесли точечные ракетные удары по сирийским военным объектам, предположительно имеющим отношение к производству и хранению боевых отравляющих веществ.