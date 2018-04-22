В Милане открылась необычная оранжерея

На площади в центре Милана открылась оранжерея, в которой представлены все сезоны, сообщает Travel.ru.

Посетители могут последовательно пройти через четыре секции, занимающие 500 квадратных метров. В первой на деревьях и кустах лежит снег, во второй – распускаются цветы, в третьей царит летняя жара, в четвертой — золотая осень.

По ходу маршрута расположены скамейки, чтобы туристы смогли задержаться в понравившемся времени года, пишет РИА Новости