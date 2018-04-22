Почти в пять миллионов леев обойдется ремонт сгоревшей крыши в Институте зоологии Академии наук. Предварительную сумму ущерба озвучил директор института Ион Тодераш, отметив, что ремонтировать также придется систему вентиляции и помещения на четвертом этаже, затопленные при тушении пожара.
Причину возгорания установят специалисты Инспекции по чрезвычайным ситуациям. Также выясняются причины пожара в торговом центре на улице Измаильской, случившегося в тот же день.
На совещании в правительстве премьер Павел Филип распорядился продолжить проверки в общественных зданиях и подготовить проект об ужесточении наказаний за нарушение правил пожарной безопасности.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День в целом благоприятен. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md