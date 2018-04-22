Специалисты: во сколько оценивается ущерб после пожара в Институте зоологии Академии наук

Почти в пять миллионов леев обойдется ремонт сгоревшей крыши в Институте зоологии Академии наук. Предварительную сумму ущерба озвучил директор института Ион Тодераш, отметив, что ремонтировать также придется систему вентиляции и помещения на четвертом этаже, затопленные при тушении пожара.

Причину возгорания установят специалисты Инспекции по чрезвычайным ситуациям. Также выясняются причины пожара в торговом центре на улице Измаильской, случившегося в тот же день.

На совещании в правительстве премьер Павел Филип распорядился продолжить проверки в общественных зданиях и подготовить проект об ужесточении наказаний за нарушение правил пожарной безопасности.