Главные события недели

Насыщенной выдалась эта неделя для муниципальных служб. Они наносят дорожную разметку, ремонтируют улицы и высаживают цветы в парках и скверах.

Исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду потребовала, чтобы сначала дорожную разметку нанесли на пешеходные переходы вблизи учебных заведений. В этом году используют новую, более стойкую краску. В то же время, дорожники продолжают заделывать ямы на главных столичных улицах. Со следующей недели они займутся ремонтом второстепенных дорог.



Во вторник сотрудники "Эксдрупо" приступили к высадке цветов в парках и скверах. Они используют фиалки, из которых был изготовлен цветочный ковёр в Кафедральном парке. На его создание ушло почти 200 тысяч цветов. Их закупили в Голландии. Они обошлись столичным властям почти в два миллиона леев.



Кишинёвский зоопарк закрыли на ремонт. Он начнёт принимать посетителей с 30 апреля.

Два пожара произошли в столице в минувшую пятницу. Первый - в Институте зоологии Академии наук на Телецентре, второй - в ТЦ Lunedor, расположенный на пересечении улиц Измаил и бульвара Кантемир. Оба пожара были потушены, никто не пострадал.



В столичной мэрии произошли кадровые перестановки. Главу управления культуры Лучию Кулеву уволили. Дисциплинарная комиссия обнаружила нарушения в работе её управления. Лишился должности и глава управления по сбору налогов Георгий Гаснаш. А глава управления жилищно-коммунального хозяйства Пётр Гонтя подал в отставку.





