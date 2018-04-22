Во Франции эвакуируют остров Мон-Сен-Мишель после угроз неизвестного

Жандармерия департамента Манш на северо-западе Франции утром в воскресенья выводит людей с острова Мон-Сен-Мишель после того, как неизвестный мужчина выкрикнул угрозы сотрудникам правоохранительных органов.

Как передает портал France Info со ссылкой на представителей местных властей, рано утром неизвестный выкрикнул "Я убью полицейского". Информации о том, что побудило его к такому заявлению, а также о том, есть ли у него оружие, к настоящему времени не поступало, пишет РИА Новости

Всемирно известное аббатство Мон-Сен-Мишель, расположенное на небольшом скалистом островке неподалеку от морского берега на границе Бретани и Нормандии, является одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции и одним из символов страны. Первое поселение на острове появилось в 709 году, а строительство аббатства началось в XI веке. Насыпная дамба, которая связала остров с материком, появилась в 1879 году: с этого времени Мон-Сен-Мишель фактически перестал быть островом.







