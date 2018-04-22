Ученые создали татуировку для раннего выявления рака

Ученые разработали татуировку, которую поможет определить развитие некоторых видов рака еще на ранней стадии. Статья опубликована в Science Translational Medicine.

Рак груди, толстого кишечника, простаты и легких приводит к повышению содержания кальция в организме. Поэтому исследователи решили отслеживать именно этот показатель.

Они создали клетки, в которых при длительном увеличении кальция проявляет себя кальций-чувствительный рецептор. После этого он запускает фермент, который ускоряет производство темного пигмента меланина. Участок кожи в этом месте темнеет.

Татуировка поможет определить рак на стадиях, когда он происходит без симптомов или с неочевидными симптомами, такими как слабость и анорексия.

Ученые утверждают, что заметить появление такой родинки можно невооруженным глазом. Изобретение протестировано на мышах, пока что оно существует только как прототип, пишет korrespondent.net

В статье отмечается, что гиперкальцемия - признак не только рака, но и других патологий, однако проявление татуировки может послужить сигналом для дополнительного обследования.