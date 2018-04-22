Экологи пожаловались в ЮНЕСКО на Россию из-за Байкала

Представители международной экологической коалиции Реки без границ направили в центр Всемирного наследия ЮНЕСКО заявление о действиях правительств России и Монголии в отношении Байкала, сообщают Сибирь.Реалии.

Экологи убеждены, что стороны не выполняют свои обязательства, поэтому состояние уникального озера может ухудшиться. Главное, что беспокоит гражданских активистов, - планы по строительству ГЭС в Монголии, передает korrespondent.net.

В коалиции также заявляют, что российская сторона соблюдает далеко не все требования по охране Байкала. В частности, в декабре 2017 года правительство приняло постановление, которое расширило диапазон регулирования уровня озера Байкал с 1 м до 2,3 метра, причем документ принимался без полной оценки воздействия нового режима на озеро.

И сейчас уровень Байкала уже на четверть метра ниже той отметки, которая раньше считалась допустимой. В марте 2018-го вышло еще одно распоряжение, приведшее к десятикратному сокращению водоохранной зоны Байкала.

Экологи надеются, что на очередной сессии комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО ситуация вокруг Байкала станет предметом для серьезного обсуждения.