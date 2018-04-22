Умер актер-карлик из Остина Пауэрса и Гарри Поттера

Актер-карлик Верн Тройер, наиболее известный по роли Мини-Мы в двух фильмах об Остине Пауэрсе, скончался в возрасте 49 лет, сообщает Guardian.

Точная причина смерти пока не называется, но в начале апреля Тройер попал в больницу. Как отмечает издание, это связано с его борьбой с алкоголизмом.

Актер сыграл в картинах Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил и Остин Пауэрс: Голдмембер. Роль клона Доктора Зло принесла ему мировую известность.

Кроме того, Тройер воплотил образ гоблина Крюкохвата из банка Гринготтс в ленте Гарри Поттер и философский камень.

Рост Тройера составлял 80 сантиметров. Он также появлялся в сериале Сабрина - маленькая ведьма и фильме Воображариум доктора Парнаса, передает korrespondent.net.