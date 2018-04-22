В США голый мужчина застрелил четырех посетителей кафе

Полиция американского штата Теннесси разыскивает обнаженного мужчину, которой устроил стрельбу в кафе. Жертвами нападения стали четыре человека, еще двое получили ранения.

Сообщается, что мужчина вошел в круглосуточное кафе в пригороде Нэшвилла и открыл огонь около 3:30 утра по местному времени.

"Один из клиентов выбил у стрелка винтовку. Он был обнажен и скрылся. Это белый человек с короткой стрижкой", - говорится в заявлении полиции. В момент стрельбы на мужчине был надет только зеленый пиджак, перед тем как скрыться, он его снял.

Полицейские сообщили, что идентифицировали машину, на которой он приехал, и в настоящее время ведут поиски. Позже они назвали имя подозреваемого - это 29-летний Трэвис Райнкинг, - а также сообщили, что подозреваемого видели в черных брюках и без рубашки.

По данным СМИ, мужчина был вооружен винтовкой AR-15 - это оружие часто используется в США во время подобных нападений, отмечает ВВС.

Винтовку такого типа использовал нападавший в Лас-Вегасе, убивший в прошлом октябре 58 человек. Похожее оружие было использовано во время стрельбы в школе во Флориде в феврале - тогда жертвами стали 17 человек.