Проверка показала: 800 из более чем тысячи пособий в прошлом году выдали с нарушениями

Около 800 социальных пособий выдали в прошлом году с нарушениями. Установили неточности в ходе проверки более 1000 заявлений на получение помощи. Общая сумма выплат достигла порядка двух миллионов леев.

Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты обнаружило, что многие граждане получили больше, чем им полагалось. Всё из-за того, что они указали неверные данные о доходах. Ущерб государству оценивают почти в полтора миллиона леев.



"До сих пор вернули 19% этой суммы. Ждём, чтобы ущерб возместили полностью", - сказала глава Социальной инспекции Анжела Кирилова.



Были зарегистрированы и случаи, когда граждане получили меньшие пособия. Им должны возместить разницу. На эти цели выделили примерно полмиллиона леев.



"Инспекция труда призвала управления соцзащиты пересмотреть заявления, в которых были обнаружены нарушения, и возместить гражданам необходимые суммы", - добавила глава Социальной инспекции Анжела Кирилова.



Большинство нарушений обнаружили в Тараклийском районе. Неточности выявили в 40 из 57 заявлений на получение соцпомощи. Граждане должны вернуть государству свыше 130 тысяч леев.



"Мы сообщили им письменно, что они незаконно получили эти суммы и деньги нужно вернуть в госбюджет", - отметила глава управления соцзащиты в Тараклии Галина Филипова.



Гражданам, которые не вернут деньги в бюджет, грозит суд. Сейчас социальные пособия получают примерно 56 тысяч граждан.

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