Около 800 социальных пособий выдали в прошлом году с нарушениями. Установили неточности в ходе проверки более 1000 заявлений на получение помощи. Общая сумма выплат достигла порядка двух миллионов леев.
Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты обнаружило, что многие граждане получили больше, чем им полагалось. Всё из-за того, что они указали неверные данные о доходах. Ущерб государству оценивают почти в полтора миллиона леев.
"До сих пор вернули 19% этой суммы. Ждём, чтобы ущерб возместили полностью", - сказала глава Социальной инспекции Анжела Кирилова.
Были зарегистрированы и случаи, когда граждане получили меньшие пособия. Им должны возместить разницу. На эти цели выделили примерно полмиллиона леев.
"Инспекция труда призвала управления соцзащиты пересмотреть заявления, в которых были обнаружены нарушения, и возместить гражданам необходимые суммы", - добавила глава Социальной инспекции Анжела Кирилова.
Большинство нарушений обнаружили в Тараклийском районе. Неточности выявили в 40 из 57 заявлений на получение соцпомощи. Граждане должны вернуть государству свыше 130 тысяч леев.
"Мы сообщили им письменно, что они незаконно получили эти суммы и деньги нужно вернуть в госбюджет", - отметила глава управления соцзащиты в Тараклии Галина Филипова.
Гражданам, которые не вернут деньги в бюджет, грозит суд. Сейчас социальные пособия получают примерно 56 тысяч граждан.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ТЕЛЕЦ
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Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День в целом благоприятен. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md