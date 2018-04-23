На прошлой неделе Сильвия Раду представила списки с подписями порядка 13 тысяч жителей столицы в поддержку ее кандидатуры на пост градоначальника кишиневской мэрии. Таким образом, она вступила в гонку за руководство мэрией, подтвердив предположения, что борьба за должность мэра развернется между тремя сильными кандидатами: Сильвией Раду, Ионом Чебаном и Андреем Нэстасе.
Сильвия Раду ставит акцент на профессиональном аспекте, полностью игнорируя политический и геополитический аспекты. Тем самым в обществе появились определенные ожидания, на которые ей придется ответить адекватным предвыборным предложением. Если ей удастся предложить решение проблем столицы, тогда у нее появятся реальные шансы выиграть борьбу за мэрию. Если же предложение будет слабым, и борьба за кресло градоначальника постепенно перейдет в политическую и геополитическую плоскость, в которой Сильвия Раду не найдет себе место, ее шансы значительно снизятся.
У Сильвии Раду есть реальные шансы стать первой женщиной-генеральным мэром столицы, избранной прямым голосованием. Но эти шансы зависят как от ее действий, так и от того, насколько активными будут ее главные оппоненты – Андрей Нэстасе и Ион Чебан.
Сильвия Раду родилась 27 февраля 1972 года в городе Хынчешты. Окончила факультет бизнес-менеджмента Университета Наварры (Испания), факультет права и иностранных языков Государственного университета Молдовы, факультет международных отношений Академии публичного управления при правительстве Молдовы. После учебы была принята на работу в министерство энергетики, а первой ее должностью стало управление отделом международных отношений департамента энергетики и энергоресурсов Молдовы в 1997-1999 годах. Вскоре после приватизации ряда энергетических предприятий испанской компанией Unión Fenosa Сильвия Раду становится 1 мая 2000 года генеральным секретарем, корпоративным директором и вице-президентом представительства этой компании в Молдове. Остается в этой должности до 8 апреля 2008 года, когда становится президентом Unión Fenosa в Молдове.
В 2011 году Сильвия Раду становится президентом «Ассоциации женщин-предпринимателей Молдовы» и «Ассоциации европейского бизнеса Молдовы». На обеих должностях она остается до 2015 года. В 2011 году также назначена почетным консулом Испании в Республике Молдова. В 2016 году баллотировалась на должность президента Республики Молдова. В 2017 году Сильвия Раду стала вице-мэром столицы и и.о. мэра Кишинева. Совместно со своим супругом владеет рядом сельскохозяйственных предприятий и фирм по торговле недвижимостью. У Сильвии Раду трое детей.
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telegraph.md