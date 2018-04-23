Ресторану из коммерческого центра, где произошел пожар, могут запретить работать

Ресторан коммерческого центра на улице Измаильской, в котором на прошлой неделе начался пожар, может остаться без лицензии. Отозвать у администрации разрешение на деятельность потребовала исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду.

"Документы на деятельность этого экономического документы нужно отозвать. Удивляюсь, почему этого не сделали сразу, еще в 2016, когда случился первый пожар", - сказала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.

Два года назад в том же ресторане загорелась вытяжка. Тогда пламя уничтожило 60 квадратных метров площади под крышей коммерческого центра.

20 апреля в столице загорелись сразу два здания - научного института на улице Академической и коммерческого центра на Измаильской. В результате пожаров никто не пострадал.