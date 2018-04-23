Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о возвращении холодной войны и посетовал на то, что Совет Безопасности ООН больше не отвечает запросам современного мира.
"Совет [Безопасности] столкнулся со структурной проблемой. Он представляет мир таким, каким он выглядел после Второй мировой войны. Он не представляет современный мир. Право вето стало использоваться слишком часто", - отметил Гутерреш в интервью шведскому телеканалу SVT.
По его словам, сейчас продолжаются дискуссии по поводу реформирования Совбеза. "Как я уже много раз говорил: полной реформы ООН не будет до тех пор, пока не реформирован Совет Безопасности", - подчеркнул Гутерреш.
Генсек также заявил, что мир сегодня снова вступил в эпоху холодной войны, однако она имеет другой характер, нежели противостояние СССР и США.
"Тогда это был крупный конфликт между США и Советским Союзом. Теперь Соединенные Штаты и Россия не контролируют все, как раньше. Многие страны очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Сейчас уже нет двух равных, хорошо контролируемых блоков", - пояснил Гутерреш.
Глава ООН признал, что организация оказалась не в силах уладить сирийский конфликт, который продолжается уже семь лет, пишет ВВС.
"В Сирии есть разные армии, все виды вооруженных формирований, там воюют люди со всего мира, сталкиваются разные интересы, идет холодная война, есть разрыв между суннитами и шиитами, есть и другие столкновения между разными частями региона... Наивно полагать, что ООН может магическим образом решить все эти проблемы, особенно когда Совет Безопасности так разделен", - пояснил он.
В последние месяцы споры в Совбезе ООН по поводу ситуации в Сирии стали еще более ожесточенными, чем обычно.
10 апреля Москва заблокировала резолюцию ООН о расследовании предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума. Голосуя против этого предложения, Россия заявила, что США дезинформируют международное сообщество по поводу этой химической атаки.
США и Британия в свою очередь проголосовали против предложений России. Вскоре после этого они вместе с Францией нанесли удар по сирийским объектам, где, по их данным, могло производиться химическое оружие.
В конце февраля Совет Безопасности принял резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии, однако всего через несколько часов после этого войска президента Сирии Башара Асада двинулись в наступление на позиции повстанцев в Восточной Гуте.
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