Экс-мэр Нью-Йорка, предприниматель и владелец информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг пообещал выделить 4,5 миллиона долларов на уплату взноса США в рамках Парижского соглашения о климате.
1 июня прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского климатического соглашения, заключенного в 2015 году.
Цель соглашения в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата - не допустить превышения глобальной средней температуры на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.
Подписывая пакт в декабре 2015 года, США обязались к 2025 году сократить объем парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, на 26% по сравнению с уровнем 2005 года.
Блумберг надеется, что США вернутся к Парижскому соглашению, а пока, по его словам, он чувствует ответственность за взятые обязательства, поэтому готов оплатить американский взнос, пишет ВВС.
"Америка, подписывая соглашение, взяла на себя определенные обязательства. И я, как американец, чувствую ответственность за это обещание", - сказал Блумберг в эфире Си-би-эс.
Трамп в начале 2018 года смягчил риторику и дал понять, что США, возможно, могут вновь присоединиться к соглашению, на более выгодных условиях.
"Трамп часто меняет свои решения, это верно. Америка - большой игрок, и мы должны пойти и помочь миру не допустить катастрофы", - сказал Блумберг.
Парижское соглашение было подписано 197 странами в декабре 2015 года. На сегодняшний день его ратифицировали 147 стран, в том числе и Соединенные Штаты.
Соглашение предусматривает:
- ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия
- замедление роста среднегодовой температуры с тем, чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена
- создание финансового фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии
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