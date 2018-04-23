Скоро фермерам из Дубоссарского района дадут сертификаты для доступа к их землям

Владельцы земель в Дубоссарском районе получат доступ к своим землям на ближайшие 20 лет. Договор вступит в силу с 1 августа текущего года. Соответствующие сертификаты владельцам участков выдадут в ближайшее время.

Решение было принято в результате переговоров Кишинева и Тирасполя. Фермеры Дубоссарского района не могли обрабатывать земли четыре года. Доступ к участкам был запрещен тираспольской администрацией.

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