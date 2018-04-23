От Чимишлийского автовокзала потребовали до 15 мая обустроить санузел

200 тысяч леев выделило предприятие "Вокзалы и автовокзалы" на строительство санузла на автовокзале в Чимишлии. Однако администрация не спешит выполнять обязательства. Министр экономики и инфраструктуры потребовал выполнить работы до 15 мая.

"Уже прошло два месяца, а почти ничего не сделано. Это элементарная вещь, которая необходима пассажирам. Если сотрудники, которые за это отвечают, не возьмутся за работу, я займусь ими", - заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Возле автовокзала есть платный туалет, однако условия в нем оставляют желать лучшего.

Директор автовокзала объяснил, что работы по строительству общественного туалета затянулись, так как потребовалось время на проведение тендера.

"Мы искали подрядчиков, потом надо составит сметы. Предприниматели в это время были заняты, пришлось ждать", - скзал директор автовокзала в Чимишлии Ион Путинэ.

Автовокзал в Чимишлии ежедневно посещают около 300 пассажиров.