Житель столицы угнал автомобиль и попал в ДТП

Угонщик-неудачник в Кишиневе разбил украденную машину и попал в руки полицейских.

Машина марки “Honda Civic” была припаркована во дворе жилого дома по улице Богдан Воевод. В результате следственных мероприятий автомобиль вскоре нашли на улице Василе Бадю, а после задержали и угонщика.

Им оказался 19-летний житель столицы, который рассказал представителям правоохранительных органов, что он свободно проник в машину, после чего он совершил на ней ДТП и сбежал с места происшествия, оставив автомобиль.

"Злоумышленник признал свою вину, он задержан на 72 часа и помещен в изолятор временного размещения Управления полиции", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации источника, за содеянное парню грозит штраф в размере от 11 тысяч 600 леев до 27 тысяч леев или от 1 года до 3 лет тюремного заключения, пишет aif.md



