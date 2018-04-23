В Теленештском районе автомобиль на большой скорости въехал в канаву с водой: один человек погиб

Несчастный случай произошёл сегодня ночью на выезде из села Кучиоая.

По словам пресс-секретаря полиции Теленешт Дианы Максим, 33-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и угодил в придорожную канаву с водой. В автомобиле находилось четверо пассажиров в возрасте от 18 до 21 года. В результате происшествия 18-летний молодой человек утонул, не успев выбраться из машины. Остальным пассажирам и водителю удалось спастись, несмотря на то, что они получили многочисленные травмы. Согласно выводам, сделанным врачами, водитель находился за рулём автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники патрульной полиции выясняют все обстоятельства случившегося, пишет aif.md







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