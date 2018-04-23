В Одессе на парковке сгорели четыре машины

В ночь на понедельник, 23 апреля, в Одессе на охраняемой парковке жилого комплекса на улице Маршала Говорова сгорели четыре автомобиля.

Как сообщает региональное управление Госслужбы чрезвычайных ситуаций, информация о возгорании поступила в 04:11 часа, передает korrespondent.net.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что горят четыре автомобиля, припаркованные около жилого дома. Огнем уничтожены три легковых автомобиля и один поврежден. В 4:46 возгорание локализовано, в 4:57 ликвидировано на общей площади 30 кв. м, – говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет.

В полиции заявили, что первым загорелся автомобиль Nissan X-Trail. После этого огонь перекинулся на соседние машины.

Правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч.2 ст.194 УК Украины).