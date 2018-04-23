Временное отключение водоснабжения на Ботанике

Поставщик сообщает о временном отключении водоснабжения во вторник, 24 апреля, на нескольких улицах в столичном секторе Ботаника.

Воды не будет с 09.00 до 16.00 в связи с заменой кранов и водомеров, передает IPN.



По данным АО „Apă-Canal Chişinău”, вода будет приостановлена на улицах Зелинского, 13, 37, в том числе в домах с дробью, Дечебал, 76/3, 82/3, 78, в том числе с дробью, и на пр. Дачия, 1, 7/2, 11, в том числе в домах с дробью. Подача воды будет прекращена и на улицах Куза-Водэ, 18/1, 28/3, 28/5, 28/6, Индепенденцей, 9, 9/4, 9/5, 24/7 и Траян, 1/2, 3, 5/2, 7/2, 9/2.



Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения.



После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.