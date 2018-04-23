Вчера в столичных парках прошли внезапные проверки

Полиция Кишинева провеля ряд внезапных проверок в столичных парках на предмет незаконной торговли.

Как отмечает пресс-служба ведомства, проверки прошли одновременно во всех парках столицы.

В их рамках сотрудники правоохранительных органов выясняли законность осуществления торговли и требовали у продавцов документы о происхождении реализуемой продукции, такой как: прохладительные напитки, чай, кофе, мороженое и так далее.

Кроме этого, полицейские проверили и экономических агентов, которые предоставляют различного рода услуги в парках муниципия Кишинев.

По итогам полученных результатов будут приняты решения, согласно действующему законодательству, отметил также источник, пишет aif.md





