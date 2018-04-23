В аэропорту Одессы изъяли четыре кило кокаина

В Одесском международном аэропорту изъяли четыре килограмма кокаина у иностранного наркокурьера. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в понедельник, 23 апреля.

Отмечается, что правоохранители получили информацию от партнеров из стран ЕС о существовании контрабандного наркоканала.

Во время досмотра багажа пассажира самолета, который прибыл в Украину с одной из стран Ближнего Востока, сотрудники спецслужбы изъяли два пакета с порошком белого цвета, спрятанных в личных вещах.

Открыто уголовное производство, следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, передает korrespondent.net.

Решением Приморского райсуда Одессы задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.