В Северной Корее погибли туристы из Китая

В результате ДТП в Северной Корее погибло много туристов из Китая. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию МИД Китая в понедельник, 23 апреля.

"Вечером 22 апреля посольство КНР в Пхеньяне на основе полученной от северокорейской стороны информации сообщило, что на автомобильной дороге, идущей вдоль Желтого моря, произошло тяжелое дорожное происшествие, в результате погибли многочисленные китайские туристы", – говорится в сообщении.

Представители посольства Китая вместе с сотрудниками МИД Северной Кореи выехали на место происшествия. При этом не указано число погибших и пострадавших туристов, а также обстоятельства аварии, отмечает korrespondent.net.

В свою очередь китайские СМИ сообщают, что автобус с туристами рухнул с моста, в аварии могли погибнуть более 30 человек.