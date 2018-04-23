Молдавская волейболистка продолжит спортивную карьеру в США

Одна из самых перспективных молдавских волейболисток Мария Иджилова продолжит спортивную карьеру в Соединенных Штатах. Девушка поступила в Колледж Центральной Флориды и будет выступать за волейбольную команду этого учебного заведения.

"Я разослала электронные сообщения в 20 университетов. Откликнулись три. Выбрала университет во Флориде. Не в последнюю очередь из-за его географического положения. Университет предоставляет широкие перспективы, есть возможность получить незабываемый опыт. К тому же здесь волейбольная команда высокого уровня", - рассказала волейболистка Мария Иджилова.

В Молдове 18-летняя Мария Иджилова играла за кишиневскую "Сперанцу" и команду Госуниверситета, входила в сборную страны среди девочек.

Поездка в Америку запланирована на июль. Благодаря выступлениям за команду колледжа, Мария будет получать спортивную стипендию - 20700 долларов в год.

"В волейболе спортивная стипендия выплачивается первым 12 членам команды. Она покрывает все расходы - начиная от платы за обучение и заканчивая трехразовым питанием. Хватит и на учебники и на все необходимые принадлежности", - рассказала девушка.

Любовь к волейболу Марии привила старшая сестра, тоже спортсменка.

"Все началось семь лет назад, когда вместе с сестрой я поехала на сбор в Украину. Тогда впервые по-настоящему почувствовала что такое спорт, осознала что это такое и что значит полностью посвятить ему себя - вплоть до самопожертвования. Хотя мне было тогда всего 12 лет, я уже поняла, чем буду заниматься в будущем", - сказала волейболистка Мария Иджилова.

Для Марии примером является ее старшая сестра Полина, которая четыре года выступала за знаменитый французский волейбольный клуб "Канны", а в 2016 году стала чемпионкой Франции в составе команды "Сен-Рафаэль".

"Я была одной их тех, кто хотел, чтобы Мария продолжила спортивную карьеру там. Но по собственному опыту знаю, насколько важно получить хорошее образование. Женская спортивная карьера заканчивается в 30-35 лет. После надо наступает другой период, надо получить хорошую работу. Это можно сделать благодаря образованию", - сказала волейболистка Мария Иджилова.

Сейчас сестры Иджиловы выступают за команду Молдавского госуниверситета и борются за победу в чемпионате страны.