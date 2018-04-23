У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 08.13 по времени UTC (11.13 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 290 километрах к северо-западу от города Джаяпура провинции Папуа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, отмечает РИА Новости.