В Красноярском крае полыхает деревоперерабатывающий завод

В окрестностях города Кодинска (Красноярский край) горит деревоперерабатывающий завод. Огнем охвачена пятая часть предприятия на площади в тысячу квадратных метров. Огонь может перекинуться и на остальную территорию, передает "Россия 24".

В МЧС заявляют, что угрозы для жителей нет, поскольку расстояние до ближайшей жилой зоны около 20 километров, пишет vesti.ru

В данный момент два погрузчика и два бульдозера растаскивают штабеля горящего леса. Пожар тушат 44 человека и 11 единиц техники. На место отправился вертолет Ми-8, к борьбе с огнем готовы приступить самолеты Ил-76 и Бе-200.