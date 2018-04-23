Двумя недугами меньше: ВОЗ заявила об искоренении кори и краснухи в Молдове

Молдова входит в число 33 стран, которые успешно ликвидировали корь и краснуху путем иммунизации. К такому выводу пришла Европейская региональная комиссия Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в последние годы республика добилась значительных успехов в области иммунизации. Благодаря высокому уровню вакцинации в нашей стране был ликвидирован полиомиелит, Молдова сохранила статус страны, свободной от этой инфекции, передает Молдпрес.

Так, в 2011-2017 годах не было случаев столбняка, дифтерии, краснухи. По сравнению с 2000 годом в 2017 году число случаев эпидемического паротита сократилось с 1943 до 78, а гепатита В – с 751 до 23. Проведение вакцинации от ротавирусной инфекции помогло сократить число больных с 782 в 2012 году до 396 в 2017 году.

Европейское региональное бюро ВОЗ отмечает, что последняя неделя апреля была объявлена ​​Европейской неделей иммунизации. Республика Молдова вместе со всеми странами европейского региона присоединилась к этому мероприятию и проводит деятельность по повышению осведомленности о правах и ответственности каждого человека быть защищенным от заболеваний, которые можно предотвратить путем вакцинации.