В течение месяца на столичных улицах будут тестировать электроавтобус из Беларуси

Электрический автобус из Беларуси будет передан молдавской столице. В течение месяца он пройдет бесплатное тестирование на улицах города. Об этом сегодня сообщила исполняющая обязанности мэра столицы Сильвия Раду на еженедельном заседании служб мэрии.

По ее словам, после тестирования муниципальные власти решат, покупать ли такие транспортные средства и собрать ли их в Кишиневе. «Автобус стоит около 200 тыс. евро, это – современное, экологически чистое и экономичное транспортное средство», - сказала Раду.

Начальник Управления транспорта Виталие Бутучел отметил, что автобус будет курсировать по маршруту: ул. Каля Ешилор, пр-т Штефана чел Маре, бул. Негруцци. «Вместимость автобуса 100 человек. Его нужно перезаряжать после каждого завершения маршрута, он может проехать до 30 км на батарее», - уточнил Бутучел.

В начале апреля Сильвия Раду встретилась с директором белорусского предприятия по производству автобусов Владимиром Королем. На встрече обсуждалась возможность открытия в Кишинэу сборочной линии, что позволит модернизировать автобусный парк молдавской столицы. В этом году планируется собрать 20 транспортных единиц, пять из которых будут оснащены системами кондиционирования воздуха и работать на автономном ходу.

Также в ближайшие дня в Кишинэу будут доставлены два подаренных Бухарестом автобуса. Они будут курсировать по маршруту, который включает туристические достопримечательности города, передает Молдпрес.