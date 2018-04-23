Москву накрыла свирепая буря: последствия стихии глазами очевидцев. ФОТО

С приходом тепла до центральной части России добрались и ураганы: в минувшие выходные ряд городов оказался во власти свирепой стихии, которая обрушилась снегом, дождем и мощнейшими порывами ветра. Как выглядит столица после нашествия стихии, показали пользователи соцсетей.

Ведомство отмечает, что за сутки удалось восстановить энергоснабжение в 71 муниципальном образовании — 1,24 тысячи населенных пунктах и более чем 39,38 тысячи жилых домов. Распилено и убрано 1,25 тысячи упавших деревьев, восстановлены кровли 38 жилых домов.

"Аэропорты Московского авиационного узла функционируют в штатном режиме по фактической погоде. На Московской железной дороге и на МЦК города Москвы были задержаны пассажирские пригородные электропоезда и пассажирские поезда дальнего следования", — отмечается в сообщении.

Но самое страшное, что не обошлось без жертв: в Москве погибла 12-летняя девочка. Во многих регионах, оказавшихся во власти бури, есть пострадавшие. По прогнозам Росгидромета, влияние циклона в понедельник, 23 апреля, сохранится в Поволжье. В данный момент выполняются все мероприятия по предупреждению и минимизации последствий циклона, пишет vesti.ru



Ну а пострадавшие города пока что понемногу приходят в себя после шторма, а пользователи соцсетей делятся фотографиями, по которым можно оценить масштабы стихии.