Президент Франции подарит Дональду Трампу дуб

Президент Франции Эммануэль Макрон везет в подарок своему американскому коллеге Дональду Трампу дуб из Нормандии. Об этом политик заявил в воскресенье, 22 апреля, в интервью телеканалу Fox News.

"Когда наша свобода была атакована, тысячи ваших молодых людей прибыли сюда и погибли здесь за мою страну. Это история наших отношений. Поэтому я подарю вашему президенту дуб, который взят в очень символичном, особенно для ваших морпехов, месте – с севера Франции. Мы вместе посадим это (дерево) в его саду, потому что для меня это символ наших долгосрочных отношений", – сказал Макрон.