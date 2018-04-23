Падение башенного крана в Смоленске сняли на видео

Башенный кран рухнул на землю в пригороде Смоленска, не выдержав напора стихии, которая в минувшую субботу, 21 апреля, валила деревья, крушила здания, рекламные щиты и остановки на территории всего Центрального федерального округа. Очевидцы сняли на видео момент падения строительной техники.

Кран в поселке Миловидово упал во второй половине дня, когда на областной центр обрушились дождь и ураганный ветер. На кадрах видно, как металлическая конструкция медленно накренилась, но очередной удар стихии отправил ее в нокаут, пишет vesti.ru

В результате инцидента никто не пострадал, поскольку строительные работы на время урагана были прекращены.

В результате разгула стихии в Москве погибла 12-летняя девочка, которую придавило мусорным контейнером, а в Мытищах — оказавший близ перевернутого строительного вагончика мужчина. Несколько десятков человек пострадали, порядка 70 тысяч — на время остались без электричества.