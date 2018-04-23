Моргана Фримена обвинили в сексуальной связи со сводной внучкой

Сводная внучка актера Моргана Фримена Идена Хайнс рассказала своему будущему убийце Ламару Давенпорту о том, что состояла в сексуальной связи со своим сводным дедом, пишет New York Daily News.

Это заявление было озвучено в пятницу во время слушания в суде по делу об убийстве 33-летней Хайнс в 2015 году.

"Идена Хайнс поделилась секретом с Ламаром Давенпортом и другими, о том что ее дед вступил с ней в неуместные сексуальные отношения", — передает издание слова адвоката Энни Костанцо из здания суда.

Однако, как пишет газета, неизвестно, зачем такая информация могла понадобиться на заседании суда.

В убийстве сводной внучки Фримена подозревают ее бойфренда рэпера Ламара Дэвенпорта. Полиция обнаружила его стоящим над телом девушки, на котором было множество ножевых ранений.

Впервые сообщения о возможной сексуальной связи Фримена и Хайнс появились в 2009 году, а три года спустя в Сети распространялась информация о том, что они могут пожениться. Однако актер и его внучка назвали эти сообщения ложными, отмечает РИА Новости.