Российский Киров засыпало снегом

Сильный снегопад обрушился на Киров. И это в конце апреля. Город за ночь завалило снегом.

Местные жители делятся в социальных сетях фото и видео занесенных дворов и улиц. Люди пробираются по дворам по колено в снегу. Парковки и небольшие дороги стали непригодными для проезда. Автомобилисты выходят на улицы с лопатами, чтобы раскопать свои машины. В некоторых школах отменили занятия, передает телеканал "Россия 24".

По прогнозу, снегопад в Кирове закончится только к вечеру.