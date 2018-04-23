Демпартия Молдовы поздравила с избранием на должность председателя Социал-демократической партии Германии Андрею Налес

Демократическая партия Молдовы приветствует избрание Андреи Налес на должность председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ). По итогам воскресного голосования у СДПГ впервые будет женщина-председатель.

Делегация ДПМ под руководством депутата Виолеты Ивановой присутствовала на конференции, посвященной выборам в Социал-демократической партии Германии. Молдавский депутат передала новому председателю СДПГ личные поздравления лидера Демпартии Молдовы Влада Плахотнюка, подчеркнув хорошие отношения между Демпартией Молдовы и Социал-демократической партией Германии. - Мы поздравили госпожу Налес с победой и с тем, что она стала первой женщиной-лидером СДПГ. В то же время, во время визита нашей делегации в Германию нам удалось обсудить с лидерами немецких социал-демократов будущее социал-демократии и молдо-немецких отношений. Особенно хотела бы отметить встречу с Олафом Шольцем, вице-канцлером и министром финансов Германии, которого мы поблагодарили за финансовую поддержку, оказанную Молдове Германией и Евросоюзом, - сказала Виолета Иванова. Она добавила, что были проведены встречи с представителями Бундестага, в ходе которых молдавская сторона пригласила немецких парламентариев посетить Молдову, в том числе для наблюдения за парламентскими выборами, которые пройдут в конце этого года. В рамках Конференции делегация ДПМ также встретилась с председателем Организации женщин СДПГ Елке Фернер, федеральным министром труда и социальных дел Хубертусом Хайлем, членом Совета Европы Акселем Шефер, членом Бундестага Кристин Ламбрехт.

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