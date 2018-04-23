Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв

Среди бесчисленного множества разнообразных растений и животных, населяющих тропические леса Юго-Восточной Азии, существуют особенно примечательные экземпляры — "взрывающиеся муравьи". Специалисты прозвали так группу муравьёв за их уникальные оборонительные способности.

Стоит таким муравьям почуять опасность со стороны других насекомых, как они начинают активно разрывать брюшную стенку. Такое самопожертвование приводит к неминуемой смерти, но в результате "взрыва" из их увеличенных желёз высвобождается липкая и токсичную жидкость. Такая "химическая атака" помогает либо убить, либо задержать врага.

Специалисты называют такое поведение "аутотизом" (autothysis), что означает "самопожертвование". Это суицидальное поведение, которое было задокументировано у некоторых термитов.

Примечательно, что учёные знают о подобном специфическом поведении муравьёв уже более ста лет. Специалисты идентифицировали в первой половине прошлого столетия несколько видов, и для их описания была создана новая видовая группа Colobopsis cylindrica, больше известная как "взрывающиеся муравьи". Однако, как это ни странно, после 1935 года исследователи не выявили ни одного нового вида из-за недостатка доказательств.

Четыре года назад международная группа учёных из Австрии, Таиланда и Брунея решила получше изучить таких насекомых и их фантастический механизм самопожертвования, пишет vesti.ru

Недавно энтомологи, ботаники, микробиологи и химики завершили подробный обзор загадочных муравьёв, обнаружив 15 отдельных "взрывающихся" видов, в том числе один совершенно новый для науки.

Новый вид получил название Colobopsis explodens, но учёные больше любят его называть "жёлтой слизью" из-за его ярко-жёлтой секреции.

В то время как "взрываться" – это прерогатива мелких рабочих, у других каст также имеются свои особенности. Например, у крупных рабочих есть большая голова, используемая для физического заграждения входа в гнёзда, если на них нападают злоумышленники.

По мнению учёных, это невероятно интересные муравьи, и предстоит ещё провести много исследований, чтобы узнать о них больше информации. Новая статья, опубликованная в научном издании ZooKeys, закладывает основу для будущих работ, уверены исследователи.