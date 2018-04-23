Суд в Бельгии вынес приговор террористу Салаха Абдеслама - единственному, как считается, оставшемуся в живых участнику терактов в Париже 13 ноября 2015 года. Его приговорили к 20 годам лишения свободы, сообщает местный телеканал RTBF.
По данным СМИ, Абдеслама судили за покушение на убийство полицейских, в которых он стрелял во время попытки его задержания в марте 2016 года в Брюсселе. Вторым пунктом обвинения было незаконное хранение огнестрельного оружия.
Вместе с Абдесламом на скамье подсудимых находился его подельник - 24-летний Суфьен Айари. Ему суд также назначил 20 лет лишения свободы, передает newsru.com.
Это максимально возможное наказание, которое мог вынести суд. Именно на таком сроке настаивала прокуратура, отмечает Reuters.
При этом защита просила суд оправдать подсудимых. Будут ли адвокаты обжаловать приговор, пока неизвестно.
RTBF отмечает, что ни один из обвиняемых не присутствовал на вынесении вердикта. В настоящее время они находятся в тюрьме.
После неудачной попытки ареста в Брюсселе Абдеслам и его пособник были все-таки задержаны спустя несколько дней в брюссельской коммуне Моленбек. Впоследствии их обоих экстрадировали во Францию, где должно рассматриваться дело о парижских терактах, напоминает BBC.
Теракты в Париже и его пригороде были совершены 13 ноября 2015 года. Почти одновременно боевики осуществили несколько атак: взрывы возле стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойню в концертном зале "Батаклан", где около 100 человек были взяты в заложники. В общей сложности тогда погибли 130 человек, более 350 получили ранения. Салах Абдеслам был одним из семи террористов, однако его пояс смертника либо не сработал, либо он сам в последний момент не стал приводить взрывное устройство в действие.
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